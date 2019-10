Großkontrolle auf der Rastanlage Gudow

Avatar_shz von shz.de

27. Oktober 2019, 18:15 Uhr

Ratzeburg (ots) - Elmenhorst (ots) - 27. Oktober 2019 - Kreis

Herzogtum Lauenburg - 25.10.2019 - BAB 24, Rastanlage Gudow



Am Freitag, 25.10.2019, in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr hat das

Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Ratzeburg eine Großkontrolle auf

der Bundesautobahn 24 durchgeführt. Im Rahmen dieses Einsatzes zum

Thema "Überwachung von Fahrzeugmaßen und -gewichten" kamen insgesamt

27 Beamtinnen und Beamte der schleswig-holsteinischen

Verkehrsüberwachungsdienststellen und aus Hamburg zusammen.



Auf der Richtungsfahrbahn Berlin wurden gezielt Fahrzeuge des

Schwerlast- und Güterkraftverkehrs kontrolliert. Insgesamt wurden 65

Fahrzeuge angehalten. Hiervon wurden 36 Fahrzeuge beanstandet. 5

Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.



Bei einem Fahrzeugführer bestand der Verdacht, unter

Drogeneinfluss gefahren zu sein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



Zwei Fahrzeugführer müssen sich für das Fahren ohne Fahrerlaubnis

verantworten.



Ein Pkw wurde mit fehlendem Versicherungsschutz geführt.



15 kleinere Lastkraftwagen waren überladen. Ein litauischer Lkw

hatte eine Überschreitung der zulässigen Achslasten von 45,6 Prozent.



In einem weiteren Fall war die Ladungssicherung unzureichend.



Darüber hinaus registrierte die Polizei sechs zum Teil

schwerwiegende Verstöße gegen die Vorschriften über Lenk- und

Ruhezeiten. Zwei Lkw hatten zudem technische Mängel.



Bei einem Sattelzug gab es Anhaltspunkte für eine Manipulation am

elektronischen Fahrtenschreiber, was in einer unabhängigen Werkstatt

weiter untersucht werden muss.



Neben weiteren geringfügigen Ordnungswidrigkeiten wurden

Sicherheitsleistungen, Verwarn- und Bußgelder in einer Höhe von

insgesamt 6005,- EUR gegen die Beschuldigten / Betroffenen zur

Sicherung der Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren angeordnet.









