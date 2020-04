Großharrie: Motorradfahrer schwer verletzt

Avatar_shz von shz.de

20. April 2020, 14:43 Uhr

Großharrie (ots) - Am 18.04.2020 gegen 15.45 Uhr ist es auf der L67 zwischen Großharrie und Brauner Hirsch zu einem Verkehrsunfall eines Motorradfahrers gekommen.



Ein 57 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Indian Motorcycle die L67 in Richtung Großharrie als dieser aus bisher ungeklärter Ursache im Kurvenbereich rechts von der Fahrbahn abgekommen und erst einige Meter weiter mit seinem Fahrzeug auf dem Feld zum Stehen gekommen. Dort stürzte der Motorradfahrer letztlich und zog sich hierbei schwere Verletzungen im Hals- und Kopfbereich zu. Zur ärztlichen Versorgung wurde er unverzüglich durch den ebenfalls eingesetzten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



Sein 59-jähriger Begleiter, der sich mit vorgeschriebenem Abstand mit dem eigenen Zweirad hinter dem Verunfallten befunden hat, kam diesem sofort zur Hilfe und wies die Rettungskräfte ein.



An dem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Eine entsprechende Verkehrsunfallanzeige wurde durch die eingesetzten Beamten vom 1. Polizeirevier in Neumünster gefertigt.



