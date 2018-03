Großfeuer zerstört Einfamilienhaus in Bark - Nachbargebäude durch die Feuerwehr gerettet

von shz.de

18. März 2018, 10:08 Uhr

Bark (ots) -



Ein Großfeuer hat am Samstagabend in Bark ein Einfamilienhaus mit

zwei Wohnparteien nahezu vollständig zerstört. Vier Bewohner hatten

sich vor Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig aus dem Haus

gerettet, sodass keine Personen verletzt wurden. Acht Personen wurden

durch den Rettungsdienst betreut, zwei Personen vorsorglich in ein

Krankenhaus gebracht. 150 Feuerwehrleute waren bei eisigen

Temperaturen und starken Windböen über Stunden gefordert.



Gegen 18.30 Uhr wurde das Feuer über Notruf 112 bei der Leitstelle

Holstein in Norderstedt gemeldet, die daraufhin umgehend die Wehren

Bark, Bockhorn, Wittenborn, Todesfelde und Fredesdorf in die

Dorfstraße alarmierte. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand das

Obergeschoss des Gebäudes bereits in Vollbrand. Der starke Wind mit

Böen um Stärke 8 fachte das Feuer in Richtung des Nachbargebäudes an.

Ein weiterer Zug der Amtswehr mit Kräften aus Bebensee, Högersdorf,

Schwissel, Kükels und Mözen sowie der Wehren Hartenholm und Wahlstedt

mit der Drehleiter wurden nachalarmiert.



"Durch das schnelle Eingreifen und einen massiven Wassereinsatz

aus sieben Strahlrohren haben wir ein Übergreifen der Flammen auf das

Nachbargebäude erfolgreich verhindert", sagte Gemeindewehrführer und

Einsatzleiter Karsten Hahn. Da die Bewohner das Gebäude bereits

verlassen hatten, wurden die Flammen aufgrund der schnellen und durch

den Wind starken Brandausbreitung im Außenangriff eingedämmt. Nachdem

das Feuer nach knapp einer Stunde unter Kontrolle war, wurden

Atemschutzgeräteträger zur Brandbekämpfung im Innenangriff

eingesetzt.



Vier Bewohner des Hauses und vier Nachbarn wurden durch zwei

eingesetzte Rettungswagen sowie den organisatorischen Leiter des

Rettungsdienstes an der Einsatzstelle betreut. Zwei Personen wurden

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, es wurde jedoch keine Person

verletzt.



Neben dem starken Wind hatten die eingesetzten Kräfte auch mit den

Minustemperaturen zusätzlich zu kämpfen. Die insgesamt 34

Atemschutzgeräteträger mussten schneller ausgetauscht werden, da mit

Wasser in Verbindung gekommene Schutzkleidung gefror. Da sich durch

gefrierendes Löschwasser sofort Eis auf der Straße bildete, mussten

die Wehren Salz streuen um keine der eingesetzten Kräfte zu

gefährden. Anwohner und Feuerwehrfrauen versorgten die Einsatzkräfte

in einer Garage mit warmen Getränken und Würstchen.



Gegen Mitternacht waren die letzten Glutnester gelöscht, sodass

die Wehren wieder einrücken konnten. Zur Brandursache sowie der

Schadenhöhe können seitens des Kreisfeuerwehrverbandes keine Angaben

gemacht werden, die Polizei sowie die Kripo waren vor Ort. Für die

Dauer der Löscharbeiten war die Dorfstraße in Bark mehrere Stunden

voll gesperrt.









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Pressesprecher

Dennis Oldenburg

Telefon: +49 (173) 1368381

E-Mail: d.oldenburg@kfv-segeberg.org



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell