Großfeuer in Schenefeld (PI) - Sportkomplex steht in Vollbrand - 2. Folgemeldung

Pinneberg (ots) - Durch den schnellen und massiven Einsatzes der

Feuerwehr bei dem Brand eines Sportkomplexes an der Holzkoppel in

Schenefeld konnte eine Person aus dem brennenden Gebäuden gerettet

und ein Übergreifen der Flammen auf unmittelbar angrenzende

Gewerbebetriebs verhindert werden.



Das Feuer war gegen 13.54 Uhr gemeldet worden. Bereits knapp fünf

Minuten nach dem Alarm waren die ersten Einsatzkräfte der

Freiwilligen Feuerwehr Schenefeld vor Ort. Die Anfahrt konnte auf

Sicht erfolgen. Über dem Brandobjekt stand eine weithin sichtbare

Rauchsäule. Priorität hatte in dieser ersten Phase die

Menschenrettung. Glücklicherweise hatten sich bis auf eine alle

Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch im Gebäude

befunden hatten, selbstständig in Freie retten können. Ein Mann

musste von der Feuerwehr aus dem vollständig verqualmten Bereich

gerettet werden. Er kam mit dem Verdacht auf eine schwere

Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Ein weiterer Mann, der vor dem

Gebäude angetroffen wurde, klagte ebenfalls über Atemwegsreizungen.

Konnte aber nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst

entlassen werden.



Nahezu zeitgleich mit der Feuerwehr aus Schenefeld hatte die

Leitstelle die Freiwillige Feuerwehr aus Halstenbek alarmiert. Die

Kräfte aus der Nachbargemeinde gingen am Osterbrooksweg in Stellung.

Dort bauten die Einsatzkräfte mit handgeführten Strahlrohren und

Werfern eine Riegelstellung auf. Durch diesen effektive Löscheinsatz

gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf unmittelbar benachbarte

Gewerbebetriebe zu verhindern. Diese standen zum Teil nur drei Meter

von der brennenden Tennishalle entfernt. Auch 13 Fahrzeugen auf dem

Hof eines unmittelbar angrenzenden Autohauses konnten aus dem

Gefahrenbereich herausgeholt werden. Zehn weitere Autos brannten

allerdings aus.



Der Sportkomplex selber konnte trotz eines massiven Aufgebots von

Kräfte aus dem Kreis Pinneberg und dem benachbarten Hamburg nicht

gehalten werden. Das Gebäude stand beim Eintreffen der Feuerwehr

bereits in Vollbrand. In dem weitläufigen Komplex fand das Feuer

zudem reichlich Nahrung. Teile der Halle stürzten ein.



Zurzeit finden im Bereich der Tennishalle Nachlöscharbeiten statt.

Dazu hat die Einsatzleitung das THW mit schwerem Bergungsgerät

angefordert. Mit einem Radlader werden Teile der eingestürzten Halle

angehoben und darunter befindliche Glutnester abgelöscht.



Die Feuerwehr aus Hamburg, Halstenbek und Pinneberg wurde

unterdessen durch Kräfte des Bereitschaftszuges Nord und West des

Kreisfeuerwehrverbandes sowie der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn

ersetzt. Zusätzlich ist das DRK vor Ort, um die Einsatzkräfte zu

verpflegen.



Zurzeit sind etwa 250 Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes,

des DRK und des THW im Einsatz. Insgesamt dürften mehr als 300

hauptsächlich ehrenamtliche Kräfte im Einsatz gewesen sein.



Die Lösch- und Nachlöscharbeiten werden sich voraussichtlich noch

bis in den späten Abendstunden hinziehen.



Zu der Brandursache und der Schadenshöhe können seitens der

Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Brandermittler der

Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.



Pressesprecher des KFV sind noch weiter vor Ort.



Eingesetzte Kräfte:



FF Schenefeld FF Halstenbek FF Pinneberg FF Wedel FF Elmshorn BF

Hamburg Feuerwehr Bereitschaftszug Nord Feuerwehr Bereitschaftszug

West Kreisfeuerwehrverband mit Abrollbehälter (AB) Schlauch und AB

Atemschutz, Löschzug Gefahrgut, Technische Einsatzleitung,

Kreisbrandmeister und stellvertretender Kreisbrandmeister,

Pressesprecher RKiSH Technisches Hilfswerk Barmstedt, Pinneberg und

Hamburg Deutsches Rotes Kreuz Landes- und Bundespolizei

Bürgermeisterin Stadt Schenefeld



Einsatzleiter: Tomas Berens, WF FF Schenefeld









Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 10.Aug.2017 | 19:23 Uhr