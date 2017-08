Großfeuer in Schenefeld (PI) - Feuer gelöscht - Nachlöscharbeiten dauern weiterhin an

Pinneberg (ots) - Der Brand in dem Sportkomplex in Schenefeld ist

gelöscht. Um 4.50 Uhr meldete die Einsatzleitung "Feuer aus". Es sind

aber auch mehr als 15 Stunden nach der Alarmierung freiwillige

Feuerwehrleute aus Schenefeld mit vier Fahrzeugen im Einsatz, um

erneut aufflammende Brandnester abzulöschen. Sie sollen bei Bedarf

gegen 9 Uhr abgelöst werden.



An den Löscharbeiten waren Feuerwehren aus dem gesamten Kreis

Pinneberg beteiligt. Aufgrund der langwierigen Löscharbeiten wurden

aus nahezug allen Wehren einzelne Einheiten angefordert, die sich zum

Teil gegenseitig ablösten. Gegen 3 Uhr konnten die letzten

Unterstützungskräfte in ihre Wachen zurückkehren.



Insgesamt waren seit gestern Nachmittag mehr als 400 überwiegend

ehrenamtliche Kräfte für die Brandbekämpfung eingesetzt. In der

Spitze arbeiteten zeitgleich 250 Männer und Frauen von Freiwilliger

Feuerwehr, dem Technischem Hilfswerk, dem Deutschem Roten Kreuz, der

Berufsfeuerwehr Hamburg, der Polizei sowie des Rettungsdienstes an

der Einsatzstelle.



Eine ausführliche Abschlussmeldung erfolgt heute im Laufe des

Tages nach dem endgültigen Ende des Einsatzes.









