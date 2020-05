Großfeuer in Postfeld

Avatar_shz von shz.de

31. Mai 2020, 20:03 Uhr

Plön (ots) - Aktuell befinden sich eine Vielzahl von Feuerwehren, aus dem Amt Preetz-Land, in Postfeld zur Bekämpfung eines Feuers. Dort ist es gegen 18.18 Uhr, in einem Gebäude mit Photovoltaik-Anlage, zu einem Brand gekommen. Aktuell können wir noch keine Angaben zur Einsatzdauer, zur Schadensursache sowie evtl. weiteren Behinderungen durch die Einsatzkräfte vor Ort machen. Ein Pressesprecher des KFV Plön ist auf dem Weg zum Einsatzort, um mögliche Fragen der Presse, vor Ort oder telefonisch, zu beantworten.



Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Plön Pressesprecher Moritz Bünning Telefon: 0151-21287050 E-Mail: moritz.buenning@feuerwehr-ploen.de Pressestelle: pressewart@kfv-ploen.de http://kfv-ploen.de/



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117025/4610635 OTS: Kreisfeuerwehrverband Plön



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Plön, übermittelt durch news aktuell