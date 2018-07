Großfeuer in Einfamilienhaus nach Explosion

von shz.de

08. Juli 2018, 20:28 Uhr

Pinneberg (ots) - In Kummerfeld ist es am frühen Sonntagabend zu

einer Explosion in einem Einfamilienhaus gekommen.



Um 17:13 Uhr wurde die Feuerwehr Kummerfeld mit dem Stichwort FEU

Y (Feuer, Standard, Menschenleben in Gefahr) alarmiert. Bereits zu

diesem frühen Zeitpunkt des Einsatzes war von einem Vollbrand des

Gebäudes die Rede. Aufgrund der unklaren Lage wurde ebenfalls ein

erhöhtes Aufgebot des Rettungsdienstes alarmiert. Noch vor Eintreffen

der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle wurde von der

Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn das Alarmstichwort

auf FEU G Y (Feuer, größer Standard, Menschenleben in Gefahr) erhöht

und somit die Feuerwehr Prisdorf hinzualarmiert.



Bereits um 17:17 Uhr erfolgte eine weitere Stichworterhöhung auf

FEU 2 Y (Feuer, 2 Löschzüge, Menschenleben in Gefahr), womit die

Feuerwehr Pinneberg ebenfalls in den Einsatz eingebunden wurde. In

dieser Phase ergaben die Erkenntnisse, dass ein Einfamilienhaus

explodiert war und in Vollbrand stand. Der Rauchpilz war weithin

sichtbar.



Einsatzleiter Carsten Timm ließ umgehend einen Löschangriff unter

Atemschutz vortragen, sodass es gelang die offenen Flammen, in

kürzester Zeit niederzuschlagen. Für die Brandbekämpfung werden

mehrere handgeführte Strahlrohre eingesetzt. Das Feuer hat im

Dachstuhl reichlich Nahrung gefunden. Die Bauweise des Gebäudes macht

die Brandbekämpfung im Dachbereich äußerst schwierig. Nur unter

Atemschutz kann die Dachhaut geöffnet und das Feuer bekämpft werden.



Zum jetzigen Zeitpunkt dauert der Einsatz noch an. Die

Nachlöscharbeiten werden weit bis in den Sonntagabend andauern. Mit

Hilfe eines Radladers wird ein Teilbereich des Hauses eingerissen.



Die beiden Hausbewohner wurden zum Glück nur leicht verletzt. Eine

Person wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der

Einsatzstelle in ein Krankenhaus transportiert. Der zweite Bewohner

konnte nach rettungsdienstlicher Sichtung an der Einsatzstelle

verbleiben.



Zur Brandursache kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht

werden.



Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Kummerfeld Feuerwehr Prisdorf

Feuerwehr Pinneberg Rettungsdienst Polizei



Einsatzleiter: OBM Carsten Timm (Stv. Wehrführer FF Kummerfeld)









