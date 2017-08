Großfeuer in einer Lagerhalle

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Um 5:53 Uhr wurde die Feuerwehr Lübeck zu einem Großbrand im

Glashüttenweg in Lübeck-St.Gertrud gerufen. Während der Anfahrt war

bereits eine Rauchentwicklung sichtbar, beim Eintreffen brannte die

Lagerhalle in voller Ausdehnung.



Die Feuerwehr brachte zwei Drehleitern (DLK) mit jeweils einem

Wenderohr in Stellung, 2 B-Rohre und drei C-Rohre in Stellung.

Weitere Rohre werden im Innenangriff eingesetzt. Nach 30 min konnte

Feuer in Gewalt gemeldet werden. Der Einsatz wird noch mehrere

Stunden in Anspruch nehmen.



Menschen sind nicht verletzt worden oder in Gefahr.



Zwei Berufsfeuerwehr Wachen werden durch Freiwillige Feuerwehren

verstärkt.









von shz.de

08.Aug.2017 | 07:13 Uhr