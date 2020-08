Großfeuer in einem Mehrfamilienhaus in Groß Schenkenberg

Avatar_shz von shz.de

22. August 2020, 19:58 Uhr

Ratzeburg (ots) - Kreis Herzogtum Lauenburg / Gr. Schenkenberg: Am heutigen Samstag, den 22.08.2020 kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Großfeuer in einem Mehrfamilienhaus, dass aus insgesamt sechs Wohneinheiten bestand.



Die Erstalarmierung erfolgte gegen 16:15 Uhr. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte gingen zunächst noch von einem Zimmerbrand aus, der sich dann aber rasch ausbreitet, so dass sich der Einsatzleiter, Klaus Spindler, entschloss gegen 16:30 Uhr bis auf "Feuer-3" zu erhöhen.



Eingesetzt waren rund 150 Einsatzkräfte aus den Feuerwehren FF Groß Schenkenberg-Rotenhausen, FF Grinau, FF Sandesneben, FF Siebenbäumen, FF Kl. und Gr. Wesenberg, FF Bliestorf, FF Schiphorst, FF Schönberg, FF Linau, FF Labenz, FF Mölln, FF Nusse, außerdem die Drehleitern aus Ratzeburg und Bad Oldesloe. Unterstützt wurden Sie durch die Technische Einsatzleitung Kreis Herzogtum Lauenburg und das THW Ratzeburg, dass im weiteren Verlauf des Einsatzes mit der Wassereinspeisung in eine Zisterne und mit der Ausleuchtung des Einsatzortes beauftragt war.



Schwierigkeiten bereitete vor allem die Wasserversorgung und mehr noch die Dachkonstruktion des Gebäudes. Die ca. 300 Quadratmeter große Fläche bestand durchweg aus verschraubten Blechplatten, die eine direkte Brandbekämpfung enorm erschwerten.



Menschenleben waren nicht in Gefahr. Verletzte gab es ebenfalls keine. Riesenpech hatte vor allem ein Mieter, der erst einen Tag zuvor eingezogen war.



Es muss davon ausgegangen werden das der Einsatz noch mehrere Stunden andauern wird.



