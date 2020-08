Großfeuer in einem Mehrfamilienhaus in Groß Schenkenberg (2. Meldung und Korrektur)

Avatar_shz von shz.de

22. August 2020, 20:38 Uhr

Ratzeburg (ots) - In der Meldung von eben habe ich irrtümlich über die Befüllung einer Zisterne durch das THW berichtet.



Diese Zisterne wird nicht vom THW, sondern von mehreren Tanklöschfahrzeugen befüllt. Ziel ist es einen Löschwasserpuffer zu haben.



Zusatzinformation: Der Löschzug Gefahrgut (LZG) nahm während des Einsatzes Proben des Löschwassers und der Umgebungsluft. Die DLRG stellte den Rettungsdienst und versorgte die Einsatzkräfte vor Ort.



2. Zusatzinformation (beigefügte Bilder): Um durch das Metalldach an das Feuer zu gelangen, wurde ein Trennschleifer eingesetzt.



