Großfeuer in einem kombinierten Wohn- und Wirtschaftsgebäude, in Mühlenrade

10. Januar 2019, 05:38 Uhr

Ratzeburg (ots) - Kreis Herzogtum Lauenburg / Donnerstag /

10.01.2019



Am 10.01.2019 wurde gegen 0:45 Uhr ein Feuer in einem

landwirtschaftlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäude, in Mühlenrade

gemeldet. Auf Grund der Größe des etwa 100 Jahre alten Gebäudes wurde

rasch bis zum Alarmstichwort "Feuer 5" erhöht. Die Bewohner konnten

sich zu Anfang rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen,

jedoch kamen zahlreiche Rinder bei dem Brand ums Leben. Letzten

Zahlen zur Folge handelte es sich zuletzt um ca. 30 Rinder. Etwa die

Hälfte wurde noch während des Einsatzes geborgen und man muss davon

ausgehe, dass die übrigen Tiere ebenfalls nicht überlebt haben.

Weitere rund 30 Tiere konnten rechtzeitig gerettet werden und wurden

auf umliegende Weideflächen in Sicherheit gebracht. Rund 150

Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren bis in

die frühen Morgenstunden im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu

bringen. Während des gesamten Einsatzes war die Ortsdurhfahrt

Mühlenrade voll gesperrt.Die Höhe des entstandenen Sachschadens und

die Brandursache stehen zur Stunde noch nicht fest. Die Polizei hat

die Ermittlungen aufgenommen.









