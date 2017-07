Großenwiehe/Wanderup - Schwerer Verkehrsunfall/ 58-jähriger Motorradfahrer verstirbt an der Unfallstelle

Großenwiehe/Wanderup (ots) - Heute Morgen (19.07.17), um 07.25 Uhr

ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L12 zwischen

Großenwiehe und Wanderup. Ein aus Richtung Großenwiehe kommender

Motorradfahrer überholte in Richtung Wanderup mehrere Fahrzeuge. Beim

Wiedereinscheren fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache auf das Heck

eines vor ihm fahrenden VW Polo auf und stürzte. Die Fahrerin des

Pkw leistete mit anderen Verkehrsteilnehmern Erste Hilfe, bis der nur

wenige Minuten nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber

eingeflogene Notarzt eintraf. Die Rettungskräfte versuchten den

58-jährigen Breklumer zu reanimieren. Doch dieser erlag seinen

schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die 54-jährige

Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock und wurde noch vor Ort

psychologisch betreut. Nach Rücksprache mit der zuständigen

Staatsanwaltschaft Flensburg zog die Polizei einen Gutachter zur

Unterstützung bei der Rekonstruktion des Unfallherganges hinzu.



Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 12 komplett gesperrt.



Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in

Schafflund unter der Rufnummer 04639-98464 in Verbindung zu setzen.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 19.Jul.2017 | 10:53 Uhr