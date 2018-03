Großenwiehe - Fahndung nach Bankräuber mit Phantombild - Belohnung ausgelobt

von shz.de

19. März 2018, 19:13 Uhr

Großenwiehe (ots) -



In unseren Pressmitteilungen vom 13.02.18 berichteten wir von

einem Banküberfall auf eine Bank in Großenwiehe. Um 10.02 Uhr betrat

ein Mann die Raiffeisenbank-Filiale in der Hauptstraße und forderte

unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Anschließend flüchtete er in einem dunklen PKW, in dem ein anderer

Mann auf dem Parkplatz vor der Bank gewartet hatte.



Beschreibung des Täters: schlank, eher kleinere Statur, etwa 35

Jahre alt, schwarze Oberbekleidung, Tuch vor dem Mund.



Vom bislang unbekannten Täter liegt nun ein Phantombild vor. Wer

kann sachdienliche Hinweise zur Identität der Person auf dem Bild

geben? Wem ist ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich Großenwiehe vor

oder nach dem Banküberfall aufgefallen? Für Hinweise, die zur

Ergreifung des Täters führen, hat das geschädigte Bankunternehmen

eine Belohnung im Wert von 2000 Euro (in Worten: zweitausend

Euro) ausgelobt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Flensburg

unter der Rufnummer 0461-4840 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell