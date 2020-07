Großenaspe/Brokenlande - Diebstahl von 40 Lämmern

Avatar_shz von shz.de

22. Juli 2020, 08:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es von einer Weide im Petersilienweg im Ortsteil Brokenlande zum Diebstahl von circa 40 Lämmern gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen dürften Unbekannte zwischen Freitagmittag und Samstagmittag (18.07.2020) die Tiere von der Viehweide entwendet haben.



Die Weide soll teilweise von der Autobahn 7 einsehbar sein.



Die Tiere weisen ein rote Farbmarkierungen auf dem Rücken auf, verfügen allerdings nicht über Ohrmarken.



Die Geschädigte erstattete am 21.07.2020 Strafanzeige.



Die Beamten der Polizeistation Boostedt haben die Ermittlungen aufgenommen und gehen davon aus, dass die Tiere in ein größeres Fahrzeug verladen worden sein dürften. Weiterhin könnten die Tiere zum Kauf angeboten worden sein.



Die Ermittler bitten um Hinweise über etwaige Beobachtungen unter 04393 710.



