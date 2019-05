Große Verkehrskontrolle im Norden: 1284 Fahrzeuge kontrolliert!

von shz.de

18. Mai 2019, 11:23 Uhr

A7/SL-FL/NF (ots) - In der Nacht von Freitag (17.05.19) auf

Samstag fand von 17:00 - 03:00 Uhr im Bereich der Polizeidirektion

Flensburg die Nord- Ostseekontrolle statt. Von Küste zu Küste waren

rund 90 Einsatzkräfte im Einsatz, die an insgesamt sieben

Kontrollstellen zwischen Husum und Kappeln 1284 Fahrzeuge

kontrollierten. Beteiligt waren an dem Einsatz, der vom

Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord geleitet wurde, über 60

Beamtinnen und Beamte von verschiedenen Dienststellen der

Polizeidirektion Flensburg. Außerdem waren die Kolleginnen und

Kollegen der Bundespolizei (8) und des Zolls (15) an den

Kontrollstellen vertreten. Die größte Kontrollstelle wurde auf der A7

in Fahrtrichtung Norden eingerichtet. Ab 20:00 Uhr wurde der gesamte

Verkehr über den Parkplatz Jalm geleitet und ganzheitlichen

kontrolliert. Unterstützt wurde der Einsatz dort von drei

Mitarbeitern der Autobahnmeisterei Schuby.



Während der Zoll die Überwachung und die Einhaltung der

Bestimmungen des grenzüberschreitenden Warenverkehrs und die

Bundespolizei den Grenzverkehr hinsichtlich ausländerrechtlicher

Bestimmungen kontrollierte, legte die Landespolizei ihren Schwerpunkt

auf die Überprüfung der Verkehrsteilnehmer hinsichtlich ihrer

Fahrtüchtigkeit und führte gezielt Alkohol - und Drogenkontrollen

durch.



Ergebnisse:



- Bei sieben Autofahrern besteht der Verdacht, dass sie unter

Drogeneinfluss gefahren sind. Ihnen wurden Blutproben entnommen.



- Zwei Fahrzeugführer fuhren unter Alkoholeinfluss. Der höchste

Wert wurde bei einem 55-jährigen Autofahrer mit über einem

Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein

Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren

eingeleitet.



- Weiterhin stellten die Beamten acht Fahrzeugführer fest, die

nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren.



- Ein 38-jähriger Mann wurde per Haftbefehl gesucht. Bei der

Kontrolle fiel weiterhin auf, dass es sich bei seinem

vorgelegten Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Somit

kam eine weitere Anzeige wegen Urkundenfälschung sowie Fahren

ohne Fahrerlaubnis für ihn hinzu. Der Mann wurde in eine JVA

eingeliefert.



- Es wurden 55 Kontrollberichte wegen Fahrzeugmängeln oder

fehlender Papiere gefertigt. Ein Fahrzeug wurde wegen eines

Risses in der Windschutzscheibe stillgelegt.



- Es wurden 72 Ordnungswidrigkeiten kostenpflichtig geahndet.



- Bei Geschwindigkeitskontrollen in Kappeln wurden 3116 Fahrzeuge

gemessen. 155 Fahrer waren zu schnell, einer muss mit einem

Fahrverbot rechnen.



- In zwei Fahrzeugen wurden illegale Drogen gefunden, die von zwei

Rauschgiftspürhunden aufgespürt wurden.



- Ein Fahrzeug war überladen, bei einem Berufskraftfahrer wurden

Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.



- Weitere Anzeigen wegen Steuervergehen und Verdacht auf

Schwarzarbeit kommen hinzu.



Hintergrund:



Die Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr

ist seit mehreren Jahren Hauptziel der Verkehrssicherheitsarbeit der

Landespolizei Schleswig-Holstein.



Im Jahr 2018 wurden 1423 Unfälle registriert, bei denen der Konsum

von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln ursächlich war. 814

Personen wurden dabei teils schwer verletzt und 15 getötet. Über 3900

Personen wurden im letzten Jahr alkoholisiert oder berauscht aus dem

Verkehr gezogen. Es handelt sich bei diesen Delikten um so genannte

Kontrolldelikte, die fast ausschließlich durch polizeiliche

Aktivitäten aus dem Dunkelfeld ans Licht gebracht werden. Die

Erkennung von Drogenbeeinflussung erfordert ein erhöhtes

Spezialwissen der Polizeibeamten.



