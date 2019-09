Groß Niendorf, Hamburger Straße (B 432) / 51-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss in Planiermaschine

Avatar_shz von shz.de

04. September 2019, 11:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 03.09.19, fährt ein

51-Jähriger auf der B 432 bei Groß Niendorf unter Alkoholeinfluss in

eine Planiermaschine. Der 51-Jährige aus dem Kreis Segeberg fuhr

gegen 11:45 Uhr mit seinem Mercedes auf der B 432 von Borstel in

Richtung Groß Niendorf. Als vor ihm ein Baustellenfahrzeug den

Grünstreifen bearbeitet und dazu auch den halben Fahrsteifen der B

432 nutzt, will er überholen. Hierbei geriet er gegen die rechte

Fahrzeugseite der Planiermaschine. Der 51-Jährige verletzte sich

hierbei leicht. Am Mercedes entstand hierdurch ein Schaden von etwa

4500 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, so dass er abgeschleppt

werden musste. Der Schaden am Baufahrzeug liegt bei 1000 Euro. Der

43-jährige Fahrer aus dem Kreis Ostholstein blieb unverletzt. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest beim 51-Jährigen ergab einen Wert von

3,21 Promille. Rettungssanitäter brachten den Leichtverletzten in ein

Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da der

Mercedesfahrer außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist,

leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses

alkoholischer Getränke ein.









