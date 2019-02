Gribbohm: Diebstahl auf Bauernhof

von shz.de

08. Februar 2019, 08:13 Uhr

Gribbohm (ots) - Innerhalb der letzten Tage ist es in Gribbohm zu

einem Diebstahl von hochwertiger Gülletechnik gekommen. Die Polizei

sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.



Im Zeitraum von Dienstag, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 06.15 Uhr,

begaben sich Unbekannte auf das landwirtschaftliche Betriebsgelände

im Lohweg. Hier demontierten sie hinter dem Kuhstall eine an einem

großen Schlauch befestigte Gülleandockstation und nahmen sie mit. Das

Gerät, das ein Gewicht von etwa hundert Kilogramm besitzt, hat einen

Wert von 1.800 Euro.



Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Schenefeld unter

der Telefonnummer 04892 / 899260 entgegen.



Merle Neufeld









