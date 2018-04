Grebin: Alkoholisierter Motorradfahrer verunfallt bei Überholmanöver und verletzt sich schwer

von shz.de

23. April 2018, 13:23 Uhr

Grebin (ots) - Sonntagnachmittag streifte ein alkoholisierter

Motorradfahrer bei einem Überholvorgang auf der Malenter Straße zwei

entgegenkommende Pkw und stürzte. Rettungswagen brachten den schwer

verletzten Motorradfahrer und zwei leicht verletzte Pkw-Fahrer in ein

Krankenhaus.



Gegen 14:40 Uhr befuhr der 39-jährige Kawasaki-Fahrer die Malenter

Straße in Richtung Grebin. Bei dem Versuch ein weiteres Motorrad zu

überholen, streifte er zunächst einen entgegenkommenden Toyota und

anschließend einen VW.



Der 39-Jährige verletzte sich bei dem anschließenden Sturz schwer.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Da bei ihm ein

Atemalkoholwert von fast zwei Promille festgestellt wurde, entnahm

ihm ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe. Seinen Führerschein

beschlagnahmten die eingesetzten Polizeibeamten.



Der 68-jährige Toyota-Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin

verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie wurden ebenfalls mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW blieb

unverletzt.



An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca.

12.000 EUR.



Matthias Felsch









