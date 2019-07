Gönnebek (Kreisstraße 52) - Kollision zwischen Auto und Motorrad

von shz.de

25. Juli 2019, 11:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Dienstagnachmittag ist es auf der Gönnebeker

Straße (Kreisstraße 52) in Höhe der Einmündung des Kroogredders

(Kreisstraße 40) zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Passat und

einer Kawasaki gekommen. Der Motorradfahrer und seine Sozia aus dem

Kreis Segeberg erlitten schwere Verletzungen.



Gegen 16:15 Uhr folgte eine 59-Jährige VW-Fahrerin beim

Linksabbiegen in den Kroogredder einem vor ihr fahrenden Auto. Ein

ihr aus Richtung Trappenkamp entgegenkommender Kawasaki-Fahrer konnte

trotz einer Gefahrenbremsung nicht verhindern, dass er mit dem Heck

des abbiegenden Passats kollidierte. Das Motorrad kam mit seiner

Besatzung zu Fall und landete teilweise auf den Beiden.



Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten, bevor Rettungskräfte

die weitere Versorgung des 68-jährigen Fahrers und seine 61-jährige

Begleiterin übernahmen. Beide kamen anschließend in ein Krankenhaus.



Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren

vierstelligen Bereich.









