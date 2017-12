Gnutz/Hamweddel - Plötzlicher Schneefall verwandelte Straßen in Rutschbahnen - zwei Pkw landeten auf Fahrzeugdach

von shz.de

Am Samstagabend (09.12.2017) warnte der Wetterdienst die

Autofahrer vor Schneefall, doch als die großen Flocken dann plötzlich

fielen, verwandelten sich die Straßen in Rutschbahnen.



Zwei junge Autofahrerinnen kamen mit der veränderten Fahrphysik

allerdings nicht so gut zu recht. Unabhängig voneinander kamen sie

trotz Winterbereifung von der Fahrbahn ab und landeten mit ihren Pkw

jeweils auf dem Fahrzeugdach.



Während eine 18-jährige Fahrerin gegen 18.45 Uhr auf der L 121

zwischen Nortorf und Gnutz mit leichten Verletzungen davon kam,

wurde eine 20-jährige gegen 20.15 Uhr auf der L 126 zwischen der

Breiholzer Fähre und Hamweddel schwer verletzt.



Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. An einem Fahrzeug

entstand Totalschaden, am anderen Pkw erheblicher Sachschaden.



Insgesamt kam es in der Nacht zu Sonntag im Kreis

Rendsburg-Eckernförde und in Neumünster nur zu wenigen

Glätteunfällen.



