Glückstadt: Zwei Drogenfahrten aufgedeckt

16. Februar 2021, 09:33 Uhr

Glückstadt (ots) - Am Montag hat eine Streife in Glückstadt gleich zwei berauschte Autofahrer erwischt. Beide mussten sich der Entnahme einer Blutprobe stellen, sie erwartet nun unter anderem ein Bußgeld.

Um 12.45 Uhr überprüften die Beamten in der Straße Am Neuendeich den Fahrer eines Daimlers. Der Mann wirkte müde, seine Augen und Bindehäute waren auffällig gerötet, die Reaktion der Pupillen verlangsamt. Auf die Konfrontation mit dem Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss reagierte der 35-Jährige gereizt, einen Drogenvortest lehnte er ab. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und erteilten dem Betroffenen ein Fahrverbot für die nächsten 24 Stunden.

Einen weiteren Mercedes-Fahrer nahmen die Einsatzkräfte rund drei Stunden später in der Klaus-Groth-Straße unter die Lupe. Auch bei ihm deuteten körperliche Anzeichen auf den vorangegangenen Drogenkonsum hin. Ein freiwillig absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, so dass auch der 46-Jährige eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen musste. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet ihn eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, denn der aus dem Kreis Steinburg Stammende hatte Drogen bei sich.

