Glückstadt: Ziemlich ungehörig...

Glückstadt (ots) - ...ist das, was Unbekannte am Dienstag mit der

Dekoration anlässlich der 400-Jahr-Feier in Glückstadt veranstaltet

haben. Sie zerstörten bunte Bänder und verursachten so einen Schaden

von rund 200 Euro.



Eine Künstlerin war mit dem Schmücken des Fleths und der Brücken

beauftragt und versah diese mit bunten Nylonseilen. Offenbar gefiel

jemandem diese Deko nicht, denn er durchtrennte die Bänder von der

Volksbankseite aus, so dass die Enden im Fleth landeten. Die Tatzeit

dürfte zwischen 13.45 Uhr und 22.00 Uhr gelegen haben. Wer Hinweise

auf die dreiste Person geben kann, sollte sich mit der Polizei in

Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 in Verbindung

setzen.



Merle Neufeld









