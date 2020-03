Glückstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Avatar_shz von shz.de

Glückstadt (ots) - Von Montag auf Dienstag ist es in Glückstadt zu einem Einbruch in eine Schule gekommen. Der Täter erbeutete unter anderem ein technisches Messgerät, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum von Montag, 15.00 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Gymnasium im Dänenkamp. Aus einem Hausmeister- und Heizungsraum entwendete er unter anderem ein CO2-Messgerät im Wert von etwa 250 Euro. Der Sachschaden, den der Eindringling anrichtete, beläuft sich auf circa 200 Euro.



Hinweise auf den Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.



