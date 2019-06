Glückstadt: Volltrunken auf dem Mofa unterwegs

von shz.de

11. Juni 2019, 09:53 Uhr

Glückstadt (ots) - In der Nacht zum Montag hat eine Streife in

Glückstadt einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit deutlich mehr

als einem Promille auf einem motorisierten Zweirad unterwegs gewesen

ist - einen Führerschein besaß der 54-Jährige zudem nicht.



Kurz nach Mitternacht entdeckten Beamte Am Neuendeich ein

Kleinkraftrad, das in Schlangenlinien und deutlich schneller als

erlaubt, fuhr. Im Molenkiekergang stoppten die Einsatzkräfte das

Fahrzeug und überprüften den ihnen aus vorangegangenen

Trunkenheitsfahrten bekannten Glückstädter. Der gab bereitwillig an,

reichlich Wodka getrunken zu haben - ein Atemalkoholtest bei ihm

lieferte ein Ergebnis von 1,88 Promille. Die Polizisten ordneten

darauf die Entnahme einer Blutprobe an und stellten die Zündschlüssel

sicher. Der Beschuldigte muss sich nun wegen der Trunkenheit im

Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.



