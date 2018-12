Glückstadt: Unter Alkoholeinfluss zum Supermarkt

von shz.de

03. Dezember 2018, 10:13 Uhr

Glückstadt (ots) - Samstagabend ist eine Frau in Glückstadt unter

dem Einfluss von Alkohol stehend zum Einkaufen gefahren. Sie fiel

zunächst nur auf, weil die Kennzeichen ihres Wagens entstempelt

waren.



Gegen 21.30 Uhr meldete sich ein Kunde des Penny-Marktes im

Molenkiekergang bei der Polizei, weil er eine Autofahrerin beobachtet

hatte, die mit einem entstempelten Fahrzeug den Parkplatz befahren

hat. Der Fiat stand nun unbesetzt vor dem Geschäft. Während sich die

Einsatzkräfte das Auto ansahen, kam die Fahrerin aus dem Markt. Sie

roch nach Alkohol und gab an, vor Fahrtantritt einige Gläser Wein

geleert zu haben. Einen Atemalkoholtest zu absolvieren, gelang der

Dame nicht, so dass sie sich einer Blutprobenentnahme unterziehen

musste.



Wie stark die 58-Jährige alkoholisiert war, wird das Ergebnis der

Blutuntersuchung zeigen. Neben der Trunkenheit wird sie sich unter

anderem wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

verantworten müssen.



