Glückstadt: Trickdiebstahl an Kasse

von shz.de

19. September 2018, 09:13 Uhr

Glückstadt (ots) - Am Montag ist es einem Diebes-Pärchen in

Glückstadt gelungen, durch Ablenkung von einer Kassiererin Geld zu

stehlen. Erst bei Kassenabrechnung fiel die Tat auf - die Polizei

sucht nun nach Zeugen.



Gegen 18.00 Uhr bezahlten ein Mann und eine Frau eine Tüte Chips

an der Kasse eines Supermarktes am Fritz-Lau-Platz. Im Anschluss bat

der Kunde um das Wechseln eines Geldscheines. Während die

Mitarbeiterin dem Wunsch nachkam, gelang es dem Täter und seiner

Begleiterin, die Kassiererin abzulenken und unbemerkt einige

Banknoten an sich zu nehmen. Dass der listige Dieb sich unberechtigt

Geld gegriffen hat, fiel erst später bei der Abrechnung und bei einer

Sichtung der Aufnahmen einer Videokamera auf.



Das Duo sprach Englisch und besaß dunkle Haare. Die der Frau waren

lang, die des Mannes zurückgekämmt. Die weibliche Person trug

goldfarbene Creolen-Ohrringe und ein graues T-Shirt mit der

Aufschrift "Guess". Wem die Beschriebenen aufgefallen sind oder wer

Angaben zu ihrer Identität machen kann, sollte sich mit der Itzehoer

Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzten.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell