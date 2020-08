Glückstadt: Ohne Führerschein und berauscht unterwegs

Avatar_shz von shz.de

10. August 2020, 10:03 Uhr

Glückstadt (ots) - Am Sonntagabend hat eine Streife in Glückstadt einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen stehend mit einem Auto unterwegs gewesen ist.



Um 19.20 Uhr entschlossen sich Beamte, den Fahrer eines Opels zu kontrollieren. Sie stoppten den Wagen in der Itzehoer Straße und stellten fest, dass der Insasse seinen Gurt nicht angelegt hatte. Zudem war den Einsatzkräften bekannt, dass der Führerschein des 28-Jährigen seit Sommer 2018 einer unanfechtbaren Entziehung unterlag. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ihres Gegenübers ergab sich der Hinweis auf einen möglichen vorangegangenen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest, den der aus der Nähe von Wilster Stammende absolvierte, verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4674901 OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell