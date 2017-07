Glückstadt: Mit mehr als zwei Promille am Steuer

Glückstadt (ots) - Dank Zeugen ist es am Samstagabend einer

Streife gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Glückstadt

aufzudecken. Der war mit mehr als zwei Promille unterwegs gewesen und

wollte sich ein weiteres Mal in sein Auto setzen.



Nachdem ein 34-Jähriger am frühen Abend einige Bier in einer Bar

Am Fleth getrunken hat und anschließen in einem Renault davon fuhr,

kehrte der Mann gegen 20.40 Uhr in das Lokal zurück, um weiter zu

trinken. Die Mitarbeiter des Lokals schenkten dem Betrunkenen

allerdings nichts mehr aus und alarmierten stattdessen die Polizei,

als der Alkoholisierte erneut sein Auto besteigen wollte. Ein

Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 2,26

Promille, worauf sich der 34-Jährige einer Blutprobenentnahme

unterziehen musste. Die Fahrzeugschlüssel des Verkehrsteilnehmers

behielten die Polizisten ein - er wird sich nun wegen der Trunkenheit

im Verkehr verantworten müssen.



