Glückstadt: Gewahrsamnahme nach Bedrohung

13. April 2020, 11:13 Uhr

Glückstadt (ots) - Nachdem ein Glückstädter am Karfreitag Einsatzkräften mit dem Einsatz einer Eisenstange und eines Messers gedroht hatte, kam der Alkoholisierte ins Itzehoer Polizeigewahrsam.



Um Mitternacht suchten Streifen eine Anschrift in der Schlachterstraße auf, um dort mit dem Beschuldigten einer vorangegangenen Sachbeschädigung zu sprechen. Bei Eintreffen hörten die Polizisten den 23-Jährigen bereits im Treppenhaus schreien und mit dem Einsatz einer Metallstange und eines Messers drohen. Als der Glückstädter die Polizisten entdeckte, zog er sich in seine Wohnung zurück. Hier konnten die Beamten ihn überwältigen und ihm Handfesseln anlegen. Bis zum Eintreffen auf dem Itzehoer Revier verhielt sich der Mann nicht kooperativ, einen Atemalkoholtest verweigerte der Betrunkene. Schließlich trugen die Polizisten den Beschuldigten zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Zelle, wo er einige Stunden verbringen musste.



Neben der erwähnten Anzeige wegen der Sachbeschädigung erwartet den 23-Jährigen nun zusätzlich eine Strafanzeige wegen der Bedrohung.



Merle Neufeld



