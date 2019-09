Glückstadt: Gewässerverunreinigung im Stadthafen

Avatar_shz von shz.de

09. September 2019, 09:03 Uhr

Glückstadt (ots) - Am Sonntagnachmittag ist es im Glückstädter

Außenhafen zu einer Gewässerverunreinigung durch einen Schwimmbagger

gekommen. Die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern an.



Kurz nach 15.00 Uhr erhielt das Wasserschutzpolizeirevier

Brunsbüttel Kenntnis von einer Gewässerverunreinigung im Glückstädter

Außenhafen. Vor Ort stellten Einsatzkräfte fest, dass von Bord des

festgemachten Schwimmbaggers "Lemsterland" eine ölige Substanz,

vermutlich Hydrauliköl, in das Hafenwasser floss. An Bord des Baggers

hielt sich zu diesem Zeitpunkt keine Besatzung auf. Die genaue Menge

der in das Wasser gelangten Substanz ist unbekannt. Zur Bekämpfung

des Schadens war die Freiwillige Feuerwehr eingesetzt.



Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen der

Gewässerverunreinigung, die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.



