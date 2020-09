Glückstadt: Etliche Liter Diesel entwendet

Avatar_shz von shz.de

09. September 2020, 13:43 Uhr

Glückstadt (ots) - Innerhalb der letzten Tage haben Unbekannte aus einer Tankschute in Glückstadt mehr als zweitausend Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.



Im Zeitraum vom 4. September 2020, 12.00 Uhr, bis zum 8. September 2020, 14.00 Uhr, begaben sich die Täter in den Bereich des Glückstädter Außenhafens in der Straße Im Neuland und pumpten dort aus dem Wasserfahrzeug auf unbekanntem Wege 2.500 Liter Diesel im Wert von gut 2.500 Euro aus zwei Tanks ab.



Hinweise auf die Diebe gibt es bis jetzt keine. Da das Abpumpen einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte und der Abtransport des Kraftstoffs mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein müsste, hofft die Polizei auf Zeugen. Diese sollten sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 bei der Kripo in Itzehoe melden.



Merle Neufeld



