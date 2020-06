Glückstadt: Erneute Autofahrt unter Drogeneinfluss

Avatar_shz von shz.de

11. Juni 2020, 10:02 Uhr

Glückstadt (ots) - Ein Glückstädter kann es offenbar nicht lassen und setzt sich immer wieder unter Drogeneinfluss in sein Auto. Erneut erwischte ihn die Streife am Mittwochmorgen.



Um 07.45 Uhr sahen die Ordnungshüter in der Klaus-Groth-Straße in Glückstadt einen Wagen, der ihnen nur zu gut bekannt war. Der Autofahrer war in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, weil er berauscht am Steuer gesessen hatte. Auch am Mittwochvormittag war der 39-Jährige nicht unbeeinflusst von Drogen. Ein Test bei ihm verlief positiv auf Kokain und Cannabis, so dass der Mann erneut Blut lassen musste.



Der Betroffene wird sich nun wegen des Führens eines Autos unter Drogeneinfluss verantworten müssen.



Maike Pickert



Maike Pickert



Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Maike Pickert Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



