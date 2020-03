Glückstadt: Einbruch in Geschäft

Avatar_shz von shz.de

02. März 2020, 11:02 Uhr

Glückstadt (ots) - Freitagabend ist es in Glückstadt zu einem Einbruch in einen

Supermarkt gekommen. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit noch unklar - die

Polizei sucht nun nach Zeugen.



Um 22.15 Uhr sind Unbekannte durch Eindrücken einer Schiebetür in das Geschäft

in der Straße Der Keil eingestiegen. Zuvor überwanden sie einen etwa zwei Meter

hohen, den Außenbereich des Gartencenters umgebenden Zaun. Im Zuge des Einbruchs

lösten die Eindringlinge die Alarmanlage aus und verließen daraufhin vermutlich

den Laden fluchtartig - ob sie Beute mit sich nahmen, bleibt zu klären.



Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher

bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.



Merle Neufeld



