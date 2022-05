Glückstadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Avatar_shz von

12. Mai 2022, 10:11 Uhr

Glückstadt (ots) -

In dieser Woche ist es während der Abwesenheit der Bewohnerin zu einem Einbruch in ein Haus in Glückstadt gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von vergangenem Montag bis zum Mittwochmittag suchten Unbekannte das Grundstück in der Grillchaussee auf. Sie begaben sich in den rückwärtigen Bereich und drangen von dort aus über eine Tür in das Objekt ein. Die Diebe durchsuchten das gesamte Haus und verließen es vermutlich auf dem Einstiegswege. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bis jetzt unklar.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt nicht. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Grillchaussee wahrgenommen haben, sollten sich an die Kripo unter der Telefonnummer 04821 6020 wenden.

