Glückstadt: Einbruch in Büro

16. Januar 2020, 13:53 Uhr

Glückstadt (ots) - Von gestern auf heute ist es in Glückstadt zu einem Einbruch

in das Büro einer Wohnungsbaugesellschaft gekommen. Die Täter erbeuteten einen

Tresor, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 07.50 Uhr, verschafften

sich Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu dem in einem

Mehrfamilienhaus gelegenen Büro in der Klaus-Groth-Straße. Sie entwendeten einen

nicht besonders gesicherten Tresor, der unter anderem die Einnahmen aus

Waschmaschinenautomaten enthielt. Der Abtransport des Tresors dürfte mit einem

Fahrzeug geschehen sein, da das Behältnis etwa 200 Kilogramm schwer war.



Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige

Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich daher bei der Kripo in

Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.



Merle Neufeld



