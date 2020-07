Glückstadt: Betrunkener Radler verunglückt

Avatar_shz von shz.de

21. Juli 2020, 08:43 Uhr

Glückstadt (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ist ein Radler in Glückstadt mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei eine Kopfverletzung zugezogen. Wie Einsatzkräfte vor Ort feststellten, war der Mann alles andere als nüchtern.



Gegen 04.10 Uhr war der 59-Jährige mit seinem Rad auf der Steinburgstraße aus dem Janssenweg kommend in Richtung Herzhorner Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 7 kam er aufgrund seines Alkoholisierungsgrades zu Fall und zog sich dabei eine blutende Kopfverletzung zu. Ein Rettungswagen brachte den Glückstädter in ein Krankenhaus, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm - ein zuvor absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,83 Promille.



Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.



