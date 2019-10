Glückstadt: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Avatar_shz von shz.de

28. Oktober 2019, 12:35 Uhr

Glückstadt (ots) - Dank eines Zeugen ist es am Samstagnachmittag

einer Streife gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in

Glückstadt aufzudecken. Der war mit mehr als 1,71 Promille unterwegs.

Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Gegen 14.35 Uhr ging der Anruf eines aufmerksamen

Verkehrsteilnehmers bei der Polizei ein. Er meldete einen

vorausfahrenden PKW, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Da

der Anrufer dem Honda folgte und im Gespräch mit der Polizei blieb,

gelang es den Polizisten relativ schnell, das gemeldete Fahrzeug

anzuhalten und zu kontrollieren. Während des Gesprächs stellten die

Ordnungshüter Atemalkoholgeruch bei dem Betroffenen fest. Der

freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71

Promille, worauf sich der 55-jährige Pole einer Blutprobenentnahme

unterziehen musste. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht

vorlegen. Die Fahrzeugschlüssel des Fahrers wurden von den

Ordnungshütern sichergestellt.



Er wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter

Alkoholeinfluss verantworten müssen.



