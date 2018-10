Glückstadt: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

von shz.de

29. Oktober 2018, 12:23 Uhr

Glückstadt (ots) - Am Samstagabend ist es einer Streife gelungen,

die Fahrt einer alkoholisierten Autofahrerin in Glückstadt

aufzudecken. Die war mit mehr als 2,19 Promille unterwegs.



Gegen 23.10 Uhr ging der Anruf eines aufmerksamen Zeugen bei der

Polizei ein, dass es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten

Person in der Temmingstraße gekommen ist. Die Rettungssanitäter

versorgten bereits die leicht verletzte Autofahrerin, als die

Ordnungshüter am Unfallort eintrafen. Offensichtlich hatte die

Glückstädterin beim Rangieren mit ihrem Toyota im dortigen

Wendehammer zwei parkende Autos angefahren und beschädigt. Während

der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die

Verkehrsteilnehmerin alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bei der

Beschuldigten ergab einen Wert von 2,19 Promille, worauf sich die

55-Jährige einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Sie wird sich

nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.



Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf 3500 Euro

beziffert.



