Glückstadt: Autofahrt unter Alkoholeinfluss endet mit Verkehrsunfall

14. Januar 2019, 13:53 Uhr

Glückstadt (ots) - Am Sonnabend, 12.01.2019, ist es zu einem

Verkehrsunfall auf der Flensburger Straße in Glückstadt gekommen. Der

Fahrzeugführer fuhr gegen ein geparktes Fahrzeug.



Gegen 23.00 Uhr war der Autofahrer aus Glückstadt in einem Ford

auf der Flensburger Straße aus Richtung Breslauer Straße kommend in

Richtung Am Neuendeich unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 32 übersah

der 31-Jährige nach eigenen Angaben einen am Fahrbahnrand geparkten

PKW. Die alarmierten Polizisten nahmen während der Unfallaufnahme

Atemalkoholgeruch wahr. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 1,97 Promille.



Der Autofahrer wird sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung

infolge des Genusses von Alkohol verantworten müssen.



Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe

von 10000 Euro.



Maike Pickert









