Gettorf / Kreis RD-ECK - Schwerer Unfall

04. Januar 2019, 15:43 Uhr

Gettorf / Kreis RD-ECK (ots) - 190104-2-pdnms Schwerer Unfall in

Gettorf



Gettorf / Kreis RD-ECK. Zwei Fußgängerinnen (69, 72) wurden heute

(04.01.19, gegen 13.15 Uhr) an der Ecke Friedrichsorter Straße /

Ravensberg / Eichkoppel von einem Auto erfasst und schwer verletzt,

die 72-Jährige sogar lebensgefährlich. Die Damen hatten nach ersten

Erkenntnissen der Polizei die Friedrichsorter Straße überqueren

wollen, als der Fahrer (82) eines Mercedes in die Friedrichsorter

Straße einbiegen wollte. Die 72-Jährige wurde mit dem

Rettungshubschrauber in die Kieler Uniklinik geflogen, die 69-Jährige

mit dem Rettungswagen dorthin gefahren. Die Kieler Staatsanwaltschaft

hat einen Sachverständigen mit der Feststellung des Unfallhergangs

beauftragt.



