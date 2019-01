Gesuchter Mann stellt sich bei der Bundespolizei - Haft

von shz.de

10. Januar 2019, 08:53 Uhr

Neumünster (ots) - Gestern Morgen um 06.00 Uhr betrat ein Mann die

Dienststelle der Bundespolizei im Bahnhof Neumünster mit den Worten:

"Ihr sucht mich - hier bin ich". Die Beamten führten eine

fahndungsmäßige Überprüfung durch und stellten fest, dass gegen den

39-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kiel vorlag.



Der Mann wurde verhaftet.



Er hatte im letzten Jahr einen Streit mit seiner Lebensgefährtin

in dessen Verlauf er diese würgte und mehrfach schlug. Sie wurde

schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.



Da der Mann zu zwei Gerichtsverhandlungen wegen versuchten

Totschlags nicht erschienen war, erwirkte die Staatsanwaltschaft Kiel

einen Haftbefehl. Nach richterlicher Vorführung wurde dieser in die

JVA Neumünster eingeliefert.









