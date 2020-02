Gesuchter Dieb im Fernreisebus festgenommen

Avatar_shz von shz.de

18. Februar 2020, 10:13 Uhr

Handewitt (ots) - Heute Morgen um 01:45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten

einen aus Dänemark kommenden Fernreisebus auf der BAB 7 am ehemaligen Parkplatz

Handewitter Forst. Zwischen den ordnungsgemäß ausgewiesenen Reisenden saß auch

ein 38-jähriger Rumäne, der per Vollstreckungshaftbefehl einer

Staatsanwaltschaft wegen besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht wurde.

Da er noch eine 6-monatige Haftstrafe zu verbüßen hatte, durfte er seinen

Reiseweg nicht fortsetzen und wurde durch die Beamten in die JVA eingeliefert.



