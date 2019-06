Gesuchte Ukrainer und Franzose verhaftet

von shz.de

04. Juni 2019, 10:53 Uhr

Flensburg (ots) - Heute Morgen gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine

Streife der Bundespolizei einen jungen Mann am Flensburger Bahnhof.

Dieser war ausweislos und legte nur eine Bankkarte vor.



Die Überprüfung im Fahndungssystem ergab, dass der 24-jährige

Ukrainer mit Haftbefehl wegen Hausfriedensbruch gesucht wurde. Er

wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Da er die

festgelegte Geldstrafe in Höhe von 523,- Euro nicht bezahlen konnte

wurde er in die JVA eingeliefert.



Nur eine Stunde später wurde ein Franzose am Bahnhof angetroffen.

Auch er hat einen offenen Haftbefehl (Erschleichen von Leistungen).

Er konnte jedoch die Geldstrafe von 170,- Euro begleichen und entging

einer 30-tägigen Haft.









