Geschwindigkeitsmessungen in Treia/Mit 115 km/h durch die Ortschaft

Treia (ots) - Der Fachdienst Schleswig des Polizei-Autobahn- und

Bezirksrevieres Nord, führte am Samstag( 29.07.2017) eine

Geschwindigkeitskontrolle in der Ortschaft Treia durch. Das Ergebnis

zeigt die Notwendigkeit solcher Kontrollen: Innerhalb von zehn

Stunden durchfuhren 2487 Fahrzeuge die Mess-Stelle. 461 Fahrzeuge

hielten sich nicht an die erlaubten 50 km/h und werden zur Kasse

gebeten. 13 Fahrzeugführer müssen ihre Fahrerlaubnis abgeben und ein

Fahrverbot einhalten. Ein Motorradfahrer mit Segeberger Kennzeichen

durchfuhr die Mess-Stelle mit 120 km/h. Nach Abzug einer

Gerätetoleranz von 4 km/h verbleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeit

von 116 km/h. 280 EUR Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und zwei

Monate Fahrverbot kommen nun auf den Fahrzeugführer zu.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 31.Jul.2017 | 08:13 Uhr