Geschichte der Polizei in S-H: Ringen um respektvolles Gedenken und verantwortungsvolle Erinnerung

09. November 2018, 13:43 Uhr

Kiel (ots) - "Die Landespolizei will sich stärker als bisher der

Aufgabe widmen, die wechselvolle Geschichte der Polizei während der

NS-Zeit in Schleswig-Holstein wissenschaftlich aufzuarbeiten", das

erklärte Landespolizeidirektor Michael Wilksen heute (09.11.2018) bei

einer Gedenkveranstaltung in Kiebitzhörn anlässlich des Jahrestages

der Reichspogromnacht.



Ein Anlass dieser Initiative war vor etwa einem Jahr die

Entdeckung, dass im Dienstgebäude in der Kieler Blumenstraße seit

1954 eine bislang völlig unkommentierte Gedenkstätte "zu Ehren

gefallener Kameraden" installiert ist. Neben den Namen einfacher

Polizeibeamter ist dort an der Spitze der Name des früheren Kieler

Polizeipräsidenten und NSDAP-Spitzenfunktionärs Joachim Meyer-Quade

aufgeführt. Während der landesweiten Pogrome am 9. November 1938 soll

er Befehle zur Vernichtung von Synagogen und jüdischen Einrichtungen

in Kiel befohlen haben.



"Eine Person wie Meyer-Quade kann für eine demokratische

Landespolizei, die den Grundwerten von Menschenwürde und

Rechtstaatlichkeit verpflichtet ist, niemals ehrenwert oder gar

traditionsstiftend sein" erklärte Michael Wilksen. "Wir wissen nicht,

welche Kriterien damals bei der Auswahl der Namen angelegt wurden. So

stehen die Namen von möglichen Kriegsverbrechern neben den Namen von

Menschen, die keine Verbrechen begingen". Die notwendige

Neugestaltung des Gedenkens der auf den drei Tafeln aufgeführten im

Zweiten Weltkrieg gefallenen Kieler Polizeibeamten in einem

Dienstgebäude der Landespolizei erfordere eine sorgfältige

historische Beleuchtung der einzelnen Biografien.



Als ersten Schritt hatte die Behördenleitung der Polizeidirektion

Kiel externen Sachverstand eingeholt und gemeinsam mit dem Hausherren

der Bezirkskriminalinspektion entschieden, die Gedenktafel nicht zu

entfernen, sondern sich der Frage nach historischem Wert und

Hintergründen dieser aus heutiger Sicht höchst problematischen Ehrung

zu stellen und im Spiegel einer bewegten Geschichte wissenschaftlich

zu beleuchten. Unter Mitwirkung der Kieler Historiker Claudia Kuhnert

und Dr. Jan Schlürmann ist entschieden worden, zunächst einen

Kommentar in Form einer ergänzenden Informationsplatte anzubringen.

Der kurze Text erläutert den historischen Kontext und kündigt eine

intensive wissenschaftliche Aufarbeitung an.



"Diese Auseinandersetzung ist wichtig und sie ist unerlässlich.

Dabei geht es nicht allein um Aufklärung und Aufarbeitung mit Blick

auf die Verstrickung der Polizei in das NS-System. Wichtiger noch ist

der Ansatz, dass aus einer aktiven Auseinandersetzung mit der

Geschichte das demokratische Selbstverständnis der Polizistinnen und

Polizisten in der Gegenwart gestärkt wird", betonte Dr. Jan

Schlürmann, der die Landespolizei zum Thema Erinnerungskultur beraten

hat.



Die notwendige Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte

erfordere Gründlichkeit und solle unter Einbindung von externem

wissenschaftlichem Sachverstand erfolgen, kündigte Wilksen an: "Diese

Gedenkstätte hier ist nur ein Schritt, für ein noch zu erstellendes

Gesamtbild der Geschichte der Landespolizei. Dabei soll das

respektvolle Gedenken an die Kriegsopfer ebenso berücksichtigt

werden, wie die verantwortungsvolle Erinnerung an die Opfer der

NS-Herrschaft und der deutliche Hinweis auf die Beteiligung von

schleswig-holsteinischen Polizisten an den Verbrechen der NS-Diktatur

vor und während des Krieges". Zuletzt hatte sich 2001 die

wissenschaftliche Dokumentation "Täter und Opfer unter dem

Hakenkreuz, eine Landespolizei stellt sich der Geschichte" intensiv

mit dem Thema Landespolizei im Nationalsozialismus befasst. Das

Innenministerium und der Freundeskreis zur Unterstützung der Polizei

Schleswig-Holstein waren damals federführend. Die ehemalige

Gestapo-Zentrale in der Düppelstraße stand dabei im Fokus der

Betrachtung. Neben der Veröffentlichung einer Publikation wurde vor

dem Gebäude des heutigen 1. Polizeireviers Kiel außerdem ein Denkmal

eingeweiht, das an die Opfer der NS-Herrschaft in Schleswig-Holstein

erinnert.



"Die Rolle der Polizei im Dritten Reich ist Bestandteil der

polizeilichen Ausbildung. Ergänzend finden während der

Holocaust-Gedenkwoche Veranstaltungen an der Polizeischule in Eutin

statt, es werden Vorträge gehalten und die Gedenkstätte in Ahrensbök

besucht", erläutert Wilksen. "Zur israelischen Gedenkstätte Yad

Vashem bestehen Kontakte, die zukünftig noch weiter ausgebaut werden

sollen."









