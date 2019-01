Gemeinsamer Einsatz der Bundes- und Landespolizei - Tatverdächtige nach Kabeldiebstahl an Bahnanlagen ermittelt

von shz.de

24. Januar 2019, 15:05 Uhr

Neustrelitz (ots) - In den heutigen Vormittagsstunden führten

Beamten der Bundespolizeiinspektion Stralsund im Zusammenwirken mit

den Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz im

Rahmen eines bundespolizeilichen Ermittlungsverfahrens

Durchsuchungsmaßnahmen in zwei Wohnungen in Neustrelitz durch. Als

Beschuldigte gelten dabei ein 37-j. und ein 41-j. Neustrelitzer.



Die beiden Männer stehen im Verdacht in der vergangenen Woche, am

16.01.2019, an der Bahnstrecke Neustrelitz - Feldberg drei ca. 12m

lange Signalkabel entwendet zu haben. Durch den Diebstahl wurde der

Bahnbetrieb auf der Strecke Berlin - Neubrandenburg - Stralsund

erheblich gestört, sodass es zu Zugverspätungen kam. Der

Gesamtschaden hierbei beträgt ca. 40.000EUR.



Am Folgetag, den 17.01.2019 gegen 15:00 Uhr bemerkte eine

Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Neustrelitz im

Rahmen der Streife zwei verdächtige, polizeibekannte Personen in

einer Kleingartenanlage in der Penzliner Straße in Neustrelitz, die

auffällig mit Kabelmaterial hantierten. Hierbei handelte es sich um

die oben genannten Beschuldigten. Beide Personen wurden einer

Kontrolle unterzogen und die Maßnahmen umfassend dokumentiert.



Im Rahmen weiterer Ermittlungen und aufgrund der

behördenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Bundes- und

Landespolizei M-V konnte das Kabelmaterial dem genannten Diebstahl

zugeordnet werden, was die heutigen Durchsuchungsmaßnahmen

begründete.



Während der Durchsuchung konnte umfangreiches Beweismaterial sowie

auch Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Außerdem

fanden die Beamten Betäubungsmittel auf, weshalb ein weiteres

Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Die Betäubungsmittel wurden

sichergestellt.



Gegenwärtig prüfen die Beamten, ob die Beschuldigten auch für

weitere Diebstahlshandlungen verantwortlich sind. Die Ermittlungen

dauern an.









