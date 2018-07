Gemeinsame Presserklärung der Polizei Flensburg, der Zollfahndung und der Staatsanwaltschaft Flensburg: Erfolgreicher Schlag gegen Drogenhandel in Flensburg - Drei Festnahmen von mutmaßlichen Dealern

von shz.de

04. Juli 2018, 14:33 Uhr

Polizeidirektion Flensburg (ots) - Die Gemeinsame

Ermittlungsgruppe Rauschgift der PD Flensburg (GER) bestehend aus

Beamten von Polizei und dem Zollfahndungsamt Hamburg, sowie weitere

Ermittlungsdienststellen der Kripo Flensburg haben im Auftrag der

Staatsanwaltschaft Flensburg zwei regional agierende Gruppierungen

zerschlagen.



Seit Februar 2018 wird gegen zahlreiche Personen wegen

schwunghaften Drogenhandels in Flensburg ermittelt. Durch die

Ermittlungen konnten Erkenntnisse zusammengetragen werden, welche die

Strukturen des Täterkreises und deren Geschäftswege aufdeckten, die

bis September 2017 zurückführen.



In einem groß angelegten Einsatz der Polizei und des Zolls wurden

am frühen Mittwochmorgen (04.07.18) auf richterlichen Beschluss

hauptsächlich im Großraum Flensburg, aber auch in Hamburg, insgesamt

41 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Um 6 Uhr schlugen 300

Beamte gleichzeitig an allen Objekten zu. Ein 23-jähriger Mann wurde

in diesem Zusammenhang vorläufig festgenommen. Dieser soll morgen im

Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter

vorgeführt werden.



Die Ausbeute der Durchsuchungskräfte war beachtlich: neben

umfangreichen Beweismaterial stellten die Fahnder mehr als 25 kg

Cannabisprodukte, zwei Kilo Amphetamine, diverse Waffen und 30000

Euro Bargeld sicher. Außerdem fanden die Beamten illegale Pyrotechnik

und Dopingmittel. Sichergestellt wurden ebenfalls hochwertige Uhren

und Schmuck.



Im Zuge der Durchsuchungen wurden von den Ermittlungsbehörden

Maßnahmen durchgeführt, um illegal erlangte Vermögenswerte der Täter

abzuschöpfen.



Der präzise vorbereitete Einsatz bestätigte die bisherige

Ermittlungsarbeit in vollem Umfang.



Bereits am Dienstagabend (03.07.18) hatten Zivilkräfte von Zoll

und Polizei zwei Männer (27, 45) und eine Frau (33) nach einem

Drogengeschäft in Flensburg festgenommen. Dabei wurden 3,5 kg Kokain

sichergestellt.



Bei den anschließenden Durchsuchungen von fünf Wohnungen und einem

Lagerraum konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden.

Außerdem stellten die Beamten 3000 Euro Bargeld sowie hochwertige

Uhren und Schmuck sicher. Die beiden am 03.07.18 festgenommenen

Männer werden am heutigen Nachmittag (04.07.18) auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Flensburg einem Haftrichter vorgeführt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell