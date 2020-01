Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Bezirkskriminalinspektion Flensburg: Nach Tötungsdelikt am frühen Neujahrsmorgen - Haftbefehl gegen 18-jährigen Tatverdächtigen

Avatar_shz von shz.de

20. Januar 2020, 10:53 Uhr

Flensburg (ots) - Nach der Tötung eines 24 Jahre alten Mannes in den frühen

Morgenstunden des Neujahrstages vor der Diskothek M1 in der Flensburger

Innenstadt ermitteln das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg

und die Staatsanwaltschaft Flensburg gegen sechs Tatverdächtige wegen des

Verdachts des Totschlags.



Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse besteht gegen einen 18-Jährigen

ein dringender Tatverdacht. Gegen ihn erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft

am 8. Januar 2020 ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Dem

Heranwachsenden wird zur Last gelegt, den 24 Jahre alten Mann mit einem Messer

getötet zu haben. Der Tatverdächtige soll mehrfach auf sein Opfer eingestochen

haben. Nach dem Ergebnis der auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgten

Obduktion war einer dieser Stiche tödlich. Die Ermittlungsbehörden gehen davon

aus, dass ein zuvor stattgefundener Streit Motiv der Tat sein könnte.



Nach dem flüchtigen 18-jährigen Tatverdächtigen wird intensiv - auch

international - gefahndet.



Medienauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Flensburg, Frau

Oberstaatsanwältin Dr. Stephanie Gropp, unter der Rufnummer 0461-89319.



