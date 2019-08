Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

von shz.de

08. August 2019, 12:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - 08. August 2019 | Kreis Stormarn -08.08.2019 -

Glinde Festnahme nach Einbruch in Wohnung



Am 08.08.2019, gegen 02:10 Uhr, wurde der Polizei durch einen

Anwohner ein gegenwärtiger Einbruch in eine Wohnung im

Willinghusener Weg in Glinde gemeldet.



Die Polizei Glinde war schnell vor Ort und konnte den 25-jährigen

Tatverdächtigen noch in der Wohnung festnehmen. Bei der

anschließender Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass der

Tatverdächtige durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung

gelangen konnte. Er hatte in derselben Nacht zunächst gemeinsam mit

dem Wohnungsinhaber und einem anderen Gast gefeiert, war nach einer

Auseinandersetzung dann jedoch gegangen. Ob er bei seiner Rückkehr

nur in die Wohnung eingestiegen war, um an seine dort

zurückgelassenen eigenen Sachen zu gelangen oder ob er etwas

entwenden wollte, muss durch die weiteren Ermittlungen geklärt

werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde kein Stehlgut

entwendet.



Mangels dringenden Tatverdachts für einen

Wohnungseinbruchdiebstahl wurde der junge Mann nach einer

erkennungsdienstlichen Behandlung daher wieder entlassen Dr. Ulla

Hingst Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck und Rena

Bretsch Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg Hinweise:

Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die

Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell