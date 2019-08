Gemeinsame Diensteinheit Vorpommern-Greifswald stellt mutmaßlichen Fahrraddieb auf Usedom nach Flucht über die deutsch-polnische Grenze

von shz.de

26. August 2019, 15:03 Uhr

Ahlbeck/Usedom (ots) - Am zurückliegenden Samstag (24. August

2019) gegen 17:15 Uhr stellte eine Fahrradstreife der Gemeinsamen

Diensteinheit Vorpommern-Greifswald (GDE VG - Kooperation der

Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Polizeiinspektion Anklam und

des Hauptzollamtes Stralsund) auf der Promenade im Seebad Ahlbeck

einen Radfahrer fest, der mit einem augenscheinlich hochwertigen

E-Bike in Richtung Swinemünde/ Polen unterwegs war. Die Beamten

entschlossen sich zur Kontrolle des Mannes. Dieser ignorierte die

deutlichen Anhaltesignale der Beamten und beschleunigte hingegen das

E-Bike. Ein Zusammenstoß mit einem Bundespolizisten konnte nur durch

einen beherzten Sprung desselben zur Seite verhindert werden. Der

polnische Staatsangehörige fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter in

Richtung Polen. Die Fahrradstreife nahm die Verfolgung auf. Hierbei

wurden sie durch weitere Kräfte der GDE VG mit einem Streifenwagen

unterstützt. Der 31-Jährige Radfahrer floh über die deutsch-polnische

Grenze. Die Einsatzkräfte eilten nach und erreichten den Radfahrer

nach ca. 200 Metern auf polnischem Hoheitsgebiet. Der Mann verlor die

Kontrolle über das E-Bike und stieß seitlich leicht mit dem

Einsatzfahrzeug zusammen. Er stürzte und setzte seine Flucht zu Fuß

in ein angrenzendes Waldstück fort. Kurze Zeit später wurde er

gestellt und bis zum Eintreffen der polnischen Sicherheitskräfte vor

Ort festgehalten.



Erste Ermittlungen ergaben, dass das E-Bike der Marke "Diamant" im

Wert von rund 2500 Euro einen Tag zuvor in Heringsdorf entwendet

wurde. Gegen den leicht alkoholisierten Mann wurde ein

strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des

besonders schweren Falls des Diebstahls, der versuchten

Körperverletzung, des Widerstands gegen und des versuchten tätlichen

Angriffes auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.



Bei der Verfolgung des Mannes kam es leider zu einem Zusammenstoß

der eingesetzten Fahrradstreife mit einer unbeteiligten Radfahrerin.

Die Frau wurde infolge des Unfalls leicht verletzt. Wir wünschen ihr

auf diesem Wege gute Besserung.









